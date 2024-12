Pedro: «Lazio deve continuare così. Sorpreso di una cosa». Inter tra 4 giorni!

Pedro ha parlato al termine di Ajax-Lazio, sfida terminata 3-1 per i biancocelesti anche grazie alla straordinaria rete da fuori area da lui siglata nel secondo tempo del match.

IL COMMENTO – Pedro si è espresso a Sky Sport nel post-partita di Ajax-Lazio, match cui seguirà lo scontro al vertice in Serie A contro l’Inter: «Vedo un passo avanti, soprattutto nella mentalità. So che è molto difficile vincere contro l’Ajax ad Amsterdam, ma oggi abbiamo fatto una bella prestazione e portato a casa tre punti pesanti. La crescita dei ragazzi è molto importante per il futuro della squadra. Sono sorpreso di come stanno crescendo i giovani, che si stanno subito adattando alle richieste di Baroni. La loro presenza si aggiunge a quella dei più esperti come me, ciò sta dando tanto alla squadra e lo si evince in campo. Penso che tutte le nostre partite siano sempre state fatte da squadra concentrata».

Pedro sul significato della vittoria contro l’Ajax da parte della sua Lazio!

IL RICORDO – Pedro si è poi soffermato sul valore della vittoria della Lazio contro l’Ajax, in particolare perchè avvenuta in un giorno per lui non facile: «Dobbiamo continuare così, giocando molto bene. Gol molto bello, ma ciò che conta è il lavoro della squadra. Speciale aver segnato, ho fatto anche una dedica a una persona molto importante per me che è morta ieri. Si tratta di un match indimenticabile per me, per quello che è successo fuori dal campo e contro l’Ajax».