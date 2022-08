Pedro: «Dopo l’Inter mettersi in testa una cosa! Sarri simile a Guardiola»

Pedro ha parlato al termine di Lazio-Inter, sfida della terza giornata di Serie A finita sul risultato di 3-1 per i biancocelesti (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

VITTORIA PESANTE – Pedro è intervenuto così al termine di Lazio-Inter: «Molto contento per questa vittoria, per i 3 punti, per il lavoro di tutta la squadra, per i tifosi. Voglio dire grazie mille perché per noi è una vittoria molto importante. Il mio gol? Sempre bello fare gol e aiutare la squadra, anche il passaggio per il gol allucinante di Luis Alberto. Sono molto contento perché è un passo avanti e dobbiamo metterci in testa che possiamo combattere così con chiunque e dobbiamo proseguire su questa strada. Se la Champions League è possibile? Il percorso è lungo, è appena iniziato però dobbiamo continuare così perché è la strada giusta. Se Sarri è simile a Guardiola in alcuni aspetti? Vuole sempre giocare la palla, è un allenatore diverso dal solito allenatore italiano. Vuole avere sempre il possesso di palla e in questo è molto simile a Guardiola, che è il migliore al mondo in questo senso. Quest’anno la squadra ha capito molto bene l’idea di Sarri».