Pedrinho: «Gran partita, 0-0 positivo con l’Inter. Il mister ci ha motivati»

Pedrinho è partito a destra ma poi, dopo il grave infortunio a Traoré, si è spostato centravanti e lì ha giocato quasi tutta Shakhtar Donetsk-Inter. Il brasiliano commenta in conferenza lo 0-0 di Kiev.

SODDISFAZIONE UCRAINA – Pedrinho non nasconde come lo 0-0 per lo Shakhtar Donetsk sia un punto guadagnato: «La preparazione l’abbiamo fatta giorno dopo giorno. Il mister ci ha motivato per affrontare questi grandi giocatori e si è vista in campo la mentalità. Abbiamo lavorato duro per ottenere questo risultato. Io centravanti dopo l’infortunio di Lassina Traoré? Mi sento bene, ho fatto alcuni allenamenti giocando in quella posizione. Ho libertà totale di movimento, poi devo ancora migliorare ma cerco di fare del mio meglio e di aiutare la squadra per quanto possibile. Credo che abbiamo fatto una grande partita, è un risultato positivo questa contro l’Inter. Abbiamo avuto delle occasioni da gol, avremmo anche potuto vincere e se dobbiamo trovare un unico lato negativo è stato nella finalizzazione».