Pedri, detto il ‘piangina’: «La Uefa indaghi su Marciniak, delusione!»

Pedri si rivela un clamoroso piangina dopo Inter-Barcellona 4-3. Il centrocampista azulgrana si lamenta contro l’arbitro Marciniak. Le parole del giocatore di Hans-Dieter Flick.

LAMENTELE – Al Barcellona e a Pedri non è andata giù l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. Il centrocampista se l’è presa apertamente con l’arbitro della partita: il polacco Szymon Marciniak. Ecco il clamoroso piano del giocatore azulgrana: «Orgoglioso della squadra. Un po’ deluso perché siamo riusciti a recuperare da un risultato che ci era stato molto sfavorevole. Non è la prima volta che ci capita qualcosa di simile con questo arbitro. La UEFA dovrebbe prendere in considerazione la questione e vederci chiaro».

GIALLO – Il pianto di Pedri continua in questo modo: «Tutte le decisioni 50 e 50 sono andate a favore dell’Inter. Nell’occasione del rigore su Lamine Yamal, poi trasformato in punizione, non ha ammonito Mkhitaryan che avrebbe ricevuto il secondo giallo… È davvero crudele. È vero che la squadra ha dato tutto e meritava di arrivare in finale, ma siamo giovani e dobbiamo imparare da questa esperienza, per ripresentarci l’anno prossima e dare ancor più battaglia». Insomma, come sempre a Barcellona non sanno assolutamente perdere. Inoltre, Inigo Martinez ha anche sputato a Francesco Acerbi e poi si parla di rispetto e sportività.