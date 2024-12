Pecchia: «L’Inter è un gigante. Crescita costante, ma noi ce la giocheremo!»

Fabio Pecchia si è espresso nel pre-partita di Inter-Parma, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024-2025. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Fabio Pecchia ha così parlato a DAZN prima del match tra Inter e Parma: «Quando affrontiamo una squadra che ci consente di attaccare gli spazi vengono esaltate le caratteristiche del gruppo. La cosa più importante è vincere, fare punti. Per la realizzazione di quest’obiettivo, il mio compito è quello di formare i calciatori. Formarli secondo un’identità molto precisa. Sono molto giovani i miei giocatori, ma questo non fa ormai più notizia. Oggi affrontiamo un gigante, per noi è una grande emozione. Ho detto ai miei calciatori di godersela, di giocarsela. Quanto tempo riusciremo a stare nella metà campo avversaria ce lo dirà il match. Per me, si tratta di un club gigante che sta diventando sempre più forte, in casa e in Europa».