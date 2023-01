Pecchia: «Grande dispiacere. Rabbia gol Lautaro Martinez. Deviazione!»

Pecchia ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Inter-Parma di Coppa Italia. L’amarezza del tecnico per la rimonta e per il gol di Lautaro Martinez

AMAREZZA − Pecchia nel post partita di Inter-Parma: «Grande dispiacere per la partita, l’applicazione e lo spirito che c’è stato. Siamo stati puniti oltre misura, succede anche in campionato. I ragazzi lavorano e semina troppo poco. Oggi c’era la voglia di fare le nostre cose contro una squadra sicuramente di livello. Lo abbiamo fatto con spirito e dedizione, sarebbe stato il giusto premio per i ragazzi. Una vittoria avrebbe dato uno slancio importante. Al di là della differenza di categoria e di valori, noi siamo venuti per fare le nostre cose. Un gran gol, una bella giocata. I ragazzi devono continuare a lavorare, non avevo visto la deviazione di Osorio, fa ancora più rabbia. Fatta prestazione, ora da sabato ripartiremo in campionato».

EMOZIONATO − Poi Pecchia si espone sull’ex Juventus: «Buffon? Per me è un valore aggiunto per la presenza, è stato un dispiacere che è stato troppo tempo fuori per dare un contributo sia sul campo che nello spogliatoio. Oggi era emozionato, ha fatto una partita con grande spessore».