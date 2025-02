Pavlovic: «Cerchiamo di avere massimo. Spero nel finale dell’ultimo derby»

Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter. Prima di scendere in campo per disputare il terzo derby della stagione Strahinja Pavlovic racconta le proprie sensazioni sul match.

IL MASSIMO – Strahinja Pavlovic, tra i protagonisti di Milan-Inter, dichiara a Dazn: «Settimana difficile? È il giorno del derby, cerchiamo di ottenere il massimo da questa partita. Abbiamo avuto una grande mentalità, soprattutto nell’ultimo derby, perché abbiamo vinto nel finale. Spero che sia così anche oggi. Anche nel primo derby abbiamo vinto».