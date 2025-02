Pavard: «Volevamo rispondere al Napoli. Inter torna in carreggiata!»

Pavard dopo Inter-Fiorentina terminata sul punteggio di 2-1, in un’intervista su Inter TV ha sottolineato l’importanza di questa partita dopo la sconfitta dell’andata, giocata appena quattro giorni fa.

GRANDE RISPOSTA – Benjamin Pavard ha parlato così dopo Inter-Fiorentina: «Volevamo rispondere alla partita di andata, abbiamo aumentato i ritmi col passare dei minuti. L’importanza era vincere e portare a casa i tre punti. Sono molto contento della prestazione e della vittoria, anche perché il Napoli aveva pareggiato. Dovevamo rispondere dopo l’ultima partita. Purtroppo giovedì non abbiamo fatto un buon match, oggi dovevamo rimetterci in carreggiata. Sono molto fiero della reazione della squadra. Il gol subito dispiace sempre, per un difensore l’ideale è il clean sheet, ma era fondamentale vincere».

Pavard, archiviata la vittoria ora testa alla Juventus

CONTRO LA JUVENTUS – Pavard pensa ora alla prossima sfida di campionato, il Derby d’Italia: «Tutti i match sono importanti, il nostro obiettivo sarà vincere sempre. Sarà importante scendere in campo con lo stesso atteggiamento visto oggi e con compattezza difensiva».