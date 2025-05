Pavard indica la via: «Inter dev’essere solida! PSG grande squadra»

Benjamin Pavard si è espresso nel pre-partita di PSG-Inter, la finale della Champions League 2024-2025. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Benjamin Pavard si è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di PSG–Inter: «Sono pronto per la partita, già da tempo sto lavorando al gruppo. Il PSG è una grande squadra, come dimostrato in questa stagione, ma anche noi lo siamo. Sarà una grande finale, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi ed essere solidi difensivamente. Vivo tante emozioni al ritorno in questo stadio, dove ho alzato tanti trofei, ora sono all’Inter e spero di portare la Coppa a Milano».