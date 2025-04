Pavard soddisfatto: «All’Inter il ruolo ideale. ‘Dai e vai’ il mantra!»

Benjamin Pavard si è espresso sul modo in cui si trova all’Inter, aggiungendo un commento sugli obiettivi stagionali della sua squadra.

IL COMMENTO – Benjamin Pavard ha rilasciato un’intervista alle frequenze della UEFA, esprimendosi innanzitutto su come è avvenuto il suo ambientamento all’Inter nella scorsa stagione: «Sapevo che qui sarei stato soddisfatto, dato che volevo giocare a 3 per accentrarmi un po’ sulla linea difensiva. La nostra parola d’ordine è ‘dai e vai’: lo facciamo spesso, l’allenatore dà tanta libertà ai giocatori. Per quanto mi riguarda, sono un calciatore che pensa più alla squadra. È vero che a volte ci si aspetta che io attacchi di più, ma ci sono partite in cui non me la sento, preferendo restare dietro per garantire equilibrio».

Pavard sulle ambizioni dell’Inter su tutti i fronti

I PROPOSITI – Pavard ha poi proseguito concentrandosi sulle competizioni in cui l’Inter è ancora in corsa: «Il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo e vincere tutto, ma non dobbiamo iniziare a pensare ai tre trofei. Occorre pensare una partita alla volta e poi vedremo, in ogni caso la squadra farà di tutto. Abbiamo la squadra, lo staff e l’allenatore per vincere il più possibile. Ora arriva lo sprint finale: è in questo momento che dobbiamo giocare al massimo».