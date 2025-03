Pavard: «Ci siamo ripetuti! Infortuni? Forza della squadra un’altra»

Pavard ha giocato stasera Inter-Feyenoord, ora troverà da ex il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League. Ne ha parlato nell’intervista su Inter TV.

RITROVA DA EX – Benjamin Pavard al termine di Inter-Feyenoord: «Sono contento per la qualificazione. Avevamo già vinto all’andata, stasera ci siamo ripetuti e ora possiamo pensare all’Atalanta. Gli infortuni? Sì, ne abbiamo tanti. Ma penso che la forza della squadra sia aver potuto dimostrare lo stesso durante una partita non facile. Sono contento per la squadra. Dobbiamo lottare in ogni partita e fare un buon lavoro per andare avanti nella competizione, può succedere di tutto ma pensiamo partita dopo partita. Sfida da ex al Bayern Monaco? Sì, certo, sarà molto importante per me. Al Bayern Monaco ho passato quattro anni meravigliosi e vinto tanti trofei, sarà emozionante ma faremo di tutto per vincere e passare il turno».