Pavard: «Orgoglioso di questa squadra! Emozionato per il primo gol con l’Inter»

L’Inter dopo una straordinaria prestazione in casa pareggia 2-2 contro il Bayern Monaco e forte del risultato dell’andata passa al turno successivo. Pavard dopo la partita su Inter TV ha commentato la partita.

GRANDE PRESTAZIONE – Benjamin Pavard protagonista con un gol in Inter-Bayern Monaco! Decisivo non solo in difesa, ha parlato così dopo la partita: «Sono molto emozionato per questo primo gol con la maglia dell’Inter a San Siro in una partita come questa. Sono molto orgoglioso, e lo sono anche della squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra tosta come il Bayern, quindi sono molto contento. Ora ci riposiamo, perché domenica ci aspetta una partita molto importante contro il Bologna».

Inter speciale per “Benji l’interista”. Prima gioia con il gol!

PROTAGONISTA – Benjamin Pavard esprime tutto il suo orgoglio di vestire la maglia nerazzurra: «Cosa rende speciale l’Inter? Abbiamo una squadra veramente forte, sono molto felice di far parte di questo gruppo. Difendiamo tutti insieme, si sente davvero che siamo una squadra unita. Sono molto felice, adesso ci godiamo un po’ questo momento».