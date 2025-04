Pavard: «Inter non si pone limiti! Felice per il gol? Più per la squadra»

Pavard è intervenuto al termine di Inter-Bayern Monaco, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League terminata 2-2 con passaggio del turno per i nerazzurri. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video dal difensore francese, autore del momentaneo 2-1

SOGNARE – Benjamin Pavard ha parlato così dopo Inter-Bayern Monaco: «Sono contento perché è stato il mio primo gol in Champions, ma non voglio essere contento solo per me stesso. Sono più felice per la squadra. Non è stato facile, abbiamo sofferto, sapevamo che una delle chiavi sarebbe stata la difesa ed è andata bene. Se vogliamo vincere tutto? Non ci poniamo limiti, non vogliamo. Siamo arrivati fino a qui, perché non sognare ancora? Arrivare fino a qui è già un traguardo, ma vogliamo andare avanti. Ora pensiamo anche al campionato, ci sono squadre come il Napoli che lottano e a Bologna sarà una partita dura ma non ci poniamo limiti».