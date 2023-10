Pavard: «Inter club leggendario. Sto davvero bene, credono in me»

Benjamin Pavard ha rilasciato una lunga intervista per Canal+. Il calciatore è tornato sulla sua estate ed ha trattato il suo primo periodo in Italia.

SCELTA – Pavard spiega la sua scelta: «In estate la mia priorità era giocare difensore centrale. Con Nagelsmann ho giocato anche difensore centrale nella difesa a tre l’anno scorso, mi piace impostare l’azione per primo. Io sono al servizio del collettivo, se gioco è perché gli allenatori hanno fiducia in me. So che il Bayern Monaco mi ha dato tanto, ma l’Inter è un club leggendario, ha fatto l’ultima finale di Champions League. L’Italia è il Paese dei difensori, ricordo Samuel per esempio, Zanetti che ancora ci lavora. Tutti credono in me e io sto davvero bene all’Inter»

POSSIBILITÀ – Pavard continua: «Il 28 perché? è il mio compleanno, ho cominciato al Lille con quello e spero che all’Inter possa fare ottime cose. Giroud e Maignan mi hanno parlato dell’Italia, del calore dei tifosi e dell’ambiente. San Siro è eccezionale. Mi piace giocare in questo stadio. All’Inter da esterno? Non ne ho parlato con l’allenatore, gioco in una difesa a tre ora. Vedremo, però il mio posto è difensore centrale. Sono a disposizione con la Francia di Deschamps. Darò tutto per il mio Paese e per restare più tempo possibile. La Nazionale è un sogno divenuto realtà, voglio farlo continuare»