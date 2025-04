Pavard: «Inter-Bayern Monaco 50/50, loro bravi in tutti i reparti»

Pavard in un’intervista prima di Inter-Bayern Monaco, su Sky Sport ha parlato della sfida di ritorno del quarto di finale di Champions League in programma questa sera. Da ex della partita, ha parlato dei punti di forza dei tedeschi.

QUARTO DI FINALE – Benjamin Pavard è sicuro riguardo la forza dell’Inter, ma sottolinea anche i punti di forza della sua ex squadra: «Senza dubbio quello dell’andata è un risultato importante, visto che loro non perdono tante partite in casa. Abbiamo fatto il 50% del lavoro, adesso dobbiamo fare di tutto per passare il turno. Il pericolo? Sono abituati a giocare queste partite, vincono tanti trofei. Andranno all’attacco, sono forti difensivamente e giocano bene a calcio. Dovranno attaccare tanto ma saranno attenti dietro. Inter favorita? Penso sia 50/50. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma c’è la gara di questa sera».