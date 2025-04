Pavard consapevole: «Non ascolto esterni. Preferisco l’autocritica!»

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, si è espresso sul tema delle critiche rivolte ai calciatori, indicando il modo in cui le gestisce dal punto di vista personale.

LA CONSAPEVOLEZZA – Benjamin Pavard ha concesso un’intervista al magazine The UCL Show in vista di Bayern Monaco-Inter. Il calciatore francese, dopo aver parlato del suo ambientamento nel club nerazzurro e delle ambizioni stagionali dei meneghini (clicca qui per l’intervista), si è soffermato sul tema delle critiche ricevute per le prestazioni offerte sul rettangolo di gioco. In particolare, il classe 1996 ha posto l’accento sul modo in cui le gestisce: «Non ho bisogno di sentire il parere di giornalisti e tifosi che giudicano le mie prestazioni… in TV sembra più facile, sembra che ciascuno possa giocare. Io preferisco avere un’opinione autonoma per fare successiva autocritica. Gli altri ti dicono che avresti potuto trovare una soluzione diversa, in un determinato contesto, ma ripeto che davanti alla TV è più facile».

Pavard e la mentalità mostrata all’Inter

IL COMMENTO – Pavard ha concluso indicando una sinergia con la società nerazzurra. Come sottolineato dal francese, infatti, entrambe le parti sono esclusivamente concentrate a conseguire i risultati auspicati: «La mia mentalità e quella dell’Inter sono ben allineate. Sono qui per ottenere titoli e trofei».