Pavard: «Aspettavo questo gol. L’Inter gioca per vincere tutto!»

Il doppio scontro dei quarti di finale di Champions League fra Inter e Bayern Monaco sorride ai nerazzurri. Le parole di Benjamin Pavard nel post gara di Sky Sport.

IL GOL – Benjamin Pavard è uno degli assoluti protagonisti di Inter-Bayern Monaco. Al termine della gara il difensore francese spiega: «Tanta emozione, aspettavo questo gol da parecchio tempo. È il mio primo gol con la maglia dell’Inter e segnare così, con questa atmosfera, è stato qualcosa di fantastico ed enorme. I tifosi ci hanno dato una spinta incredibile, c’era anche la mia famiglia allo stadio. Sono molto contento ma ora dobbiamo subito pensare ad altro perché c’è ancora molto da giocarsi. Ci siamo qualificati e il gol me lo poso godere ancora di più, però adesso dobbiamo pensare alla Serie A».

Pavard nel post partita di Inter-Bayern Monaco

DEDICA – Benjamin Pavard prosegue: «Dedico il gol a tutta la mia famiglia e alla mia futura moglie, che era in tribuna. Lei crede tanto in me e mi ha detto che avrei segnato. Questa è una grande emozione per me e sono molto fiero. Se adesso l’Inter può vincere la Champions League? Piano, piano (ride, ndr)».

LE PARTITE – Benjamin Pavard termina: «Ora bisogna concentrarsi su una partita molto importante che avremo a Bologna e abbiamo delle sfide importanti prima di pensare al Barcellona. Ma sì, giochiamo ogni competizione per vincerla ora siamo in semifinale e sono molto contento di ritrovare il mio vecchio allenatore, con il quale ho un rapporto fantastico. Prima però pensiamo alla prossima partita».