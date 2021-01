Pau Lopez: “Sensazione strana nello spogliatoio, potevamo fare 3 punti!”

Condividi questo articolo

pau lopez (roma) during Atalanta vs AS Roma, italian Serie A soccer match in Bergamo, Italy, February 15 2020 – LPS/Francesco Scaccianoce

Pau Lopez è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Roma-Inter, sfida finita sul risultato di 2-2. Di seguito le dichiarazioni del portiere giallorosso, oggi protagonista con parate decisive

SENSAZIONI – Pau Lopez parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Roma-Inter: «Se questa partita cambia la mia stagione? Non so, non credo che una partita possa cambiare tanto. Quest’anno è diverso dall’anno scorso perché il mister ha messo Mirante davanti a me, ma sono tranquillo. Lavoro e cerco di sfruttare le occasioni. Sono arrivato qui, in un grande club come la Roma, mi mancano tanti anni di contratto e voglio rimanere qui. Continuo a lavorare e aspetto che il mister mi dia la possibilità di giocare. La nostra situazione è stata strana perché nel primo tempo abbiamo giocato bene e fatto un gol, poi abbiamo regalato 25 minuti del secondo tempo e abbiamo fatto fatica. Alla fine abbiamo pareggiato ma nello spogliatoio c’era una strana sensazione perché la squadra poteva ottenere i tre punti».