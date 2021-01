Pau Lopez: “Regalati 20 minuti all’Inter. Peccato, volevamo vincere”

pau lopez (roma) durante Atalanta vs AS Roma, italian Serie A soccer match in Bergamo, Italy, February 15 2020 – LPS / Francesco Scaccianoce

Pau Lopez, portiere della Roma autore di diversi interventi decisivi nel pareggio di oggi contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Roma TV

BUTTATO TEMPO – Pau Lopez recrimina per l’inizio di secondo tempo regalato all’Inter: «E’ una sensazione strana. Abbiamo pareggiato nel finale e non sarebbe male, ma per quanto visto nel primo tempo è strano. Abbiamo regalato i primi 20 minuti del secondo tempo e ci hanno fatto gol, è difficile contro una squadra forte come l’Inter. Peccato, volevamo vincere, non siamo riusciti a farlo».

SCUDETTO? – Pau Lopez non vuole sentir parlare di Roma da scudetto: «A me non piace parlarne, pensiamo alla prossima partita e vediamo a fine stagione dove siamo. Mancano tante partite per pensare a queste cose».

L’UMORE – Pau Lopez parla di come la squadra ha preso questo pareggio: «L’umore è strano. Siamo entrati nello spogliatoio e si percepiva che qualcosa non è andata bene. Pareggiare alla fine è sempre ottimo, ma questa volta non è stato così. Noi volevamo i tre punti e non ci siamo riusciti, soprattutto per quei 25 minuti buttati nel secondo tempo»

IL GOL SU CALCIO D’ANGOLO – Pau Lopez sottolinea che la Roma subisce troppi gol: «Lo facciamo sempre, l’anno scorso avevamo preso un gol simile. E’ un aspetto che il mister aveva detto fosse importante, l’Inter è molto forte nei calci piazzati. Anche contro il Crotone abbiamo preso gol, dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare perché abbiamo preso 2 gol nelle ultime due partite»