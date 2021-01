Pau Lopez: “Parata su Lautaro Martinez? Io fortunato. Roma societÃ  forte”

Pau Lopez: “Parata su Lautaro Martinez? Io fortunato. Roma società forte”

Roma-Inter

Pau Lopez dopo Roma-Inter terminata 2-2, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della partita e in particolare della parata fatta su Lautaro Martinez.

LA PARATA – Pau Lopez dopo Roma-Inter su DAZN ha parlato della parata fatta sul centravanti argentino e della partita: «Il mio gesto su Lautaro Martinez? Un po’ fortunato perché mi ha tirato addosso. Abbiamo giocando bene nel primo tempo ma non siamo stati bravi nel secondo. Io non titolare? È stato diverso. Io penso solo a lavorare ed essere pronto quando vengo chiamato in causa. Mirante titolare? Io sono tranquillo, ho fatto fatica per essere finito a qui. Faccio parte di una società importante e voglio rimanere qua».