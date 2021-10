Patric: «Luis Felipe-Correa? Sbagliano tutti, loro due sono amici»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Inter di questa sera. Il difensore spagnolo della Lazio si concentra sull’episodio tra Correa e Luis Felipe dopo il fischio finale costato l’espulsione al giocatore della Lazio.

L’ESPULSIONE – Patric parla dell’espulsione di Luis Felipe: «Io titolare per le assenze? Preferisco che i miei compagni siano disponibili. Sono grandissimi giocatori. Farò sempre del mio meglio, ma non sono contento perché gli altri sono fuori. Luis Felipe-Correa? La colpa è 50 e 50, io Luis Felipe e Correa siamo amici. Anche in allenamento ci sfottiamo. Hanno sbagliato. Luis deve capire che Correa ha perso, mi sento in colpa perché gliel’ho detto io. Lui gli è saltato addosso e capisco la reazione di Correa. L’espulsione però no, tra noi rimane in campo. E’ successo con un amico, sono migliori amici. E’ un peccato perché starà fuori. Poi parleranno tra di loro e il problema è risolto, ma ora Luis Felipe starà fuori per questa cazzata».