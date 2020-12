Passetti: “Nainggolan? Ci abbiamo provato. Al momento no condizioni”

Mario Passetti Cagliari

Mario Passetti ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, poco prima del calcio d’inizio di Cagliari-Inter, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

ALTA TEMPERATURA – Manca poco al fischio d’inizio di Cagliari-Inter, posticipato di 15 minuti per problemi tecnici. Mario Passetti, direttore generale dei rossoblu, ha parlato così, ai microfoni di DAZN, nel pre gara: «Radja Nainggolan? Non è un mistero, ci abbiamo provato fino in fondo questa estate. Poi non si sono create le condizioni, ma abbiamo fatto comunque un mercato d’attacco. Sono arrivati Diego Godin, Marin, Riccardo Sottil, Gabriele Zappa e non solo. Viviamo un momento particolare con gli stadi chiusi e tanta incertezza. Non sarebbe serio pensare di affrontare acquisizioni di top player mondiali come Nainggolan. È un discorso di serietà, questa estate volevamo essere ottimisti e fare un gran mercato. Ad oggi diversi giocatori non possono giocare causa Covid e c’è un clima che non fa pensare a investimenti importanti».