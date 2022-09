Paro: «Giocata buona partita ma se cali anche del 5% l’Inter ti punisce!»

Matteo è stato intercettato da Dazn nel post-gara di Inter-Torino. Il tecnico in seconda dei granata ha analizzato la sfida persa a San Siro. Qualche rammarico

RAMMARICO − Paro dopo Inter-Torino: «I ragazzi hanno interpretato bene la gara, abbiamo costruito occasioni importanti ma contro queste squadre se non fai gol uno rischi di prenderlo. Nella ripresa non siamo riusciti a gestire bene un paio di situazioni e siamo stati punti. I giocatori devono essere contenti perché hanno giocato così contro l’Inter, squadra motivata con grandi giocatori. In questo scontro abbiamo creato situazioni da gol. Handanovic bravo, noi meno nelle conclusioni. Non ho ancora rivisto il gol subito ma se cali il 5% contro queste squadre rischi di prendere gol. Juric non l’ho ancora sentito».

LAVORO − Paro spiega le idee del Torino: «Il lavoro dello scorso anno è stato improntato sulla fase difensiva cercando di dare fastidio agli avversari e mettendo a posto determinate cose. Oggi stiamo lavorando di più sul gioco, abbiamo maggior sicurezza. Nel primo tempo, con il gioco dal portiere hanno fatto tante pause. Potevamo muovere più velocemente noi la palla. Ci stiamo lavorando. Sanabria? Ci appoggiamo tanto a lui per far inserire gli altri, in area si muove molto bene. Venendo un pochino più in contro legandoci tanto diventa meno punta centrale ma più trequartista».