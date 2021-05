Paratici: «Ritorno Conte? No, Sarri era obiettivo! Noi stipendi rispettati»

Paratici ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

IMPORTANTE SEMPRE – Fabio Paratici parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter: «Juventus-Inter è sempre stata una partita sentita e importante, al di là che oggi arrivano con la vittoria dello scudetto. Rimane Juventus-Inter: una partita molto importante. Programmi futuri? Non dipende da una sola partita e neanche dalla prossima: i programmi non si fanno aspettando il risultato di due partite ma guardando più dinamiche. Noi siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare, lo chiediamo ai giocatori e di conseguenza lo pretendiamo da noi stessi. Nessuno gioca per perdere nessuna partita, anzi siamo molto concentrati per cercare di vincere ogni partita. Non scegliamo cosa sarebbe meglio, cerchiamo di migliorarci ogni giorno per arrivare a un risultato finale. Lo abbiamo fatto per undici anni e lo faremo anche questa settimana».

SMENTITA – Paratici chiarisce che prima dell’arrivo di Maurizio Sarri, la Juventus non ha mai pensato al ritorno di Antonio Conte: «Se abbiamo pensato di riportate Conte a Torino? No, siamo partiti con Sarri e siamo arrivati con Sarri, con nel mezzo una leggenda metropolitana che è stato Pep Guardiola. Sarri era il nostro primo obiettivo e con lui abbiamo vinto lo scudetto. Il mondo del calcio deve essere attento a queste situazioni di crisi, noi siamo riusciti a mantenere i nostri impegni con i nostri giocatori regolarmente ma anche con i nostri dipendenti: di questo ne andiamo orgogliosi. Non abbiamo in programma manovre collettive, parleremo con i giocatori individualmente per capire se dovremo fare qualcosa e come».