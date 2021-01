Paratici: Â«Conte? Ci ha dato tanto, lo ringrazio. Vidal? Gli anni passanoÂ»

Paratici: «Conte? Ci ha dato tanto, lo ringrazio. Vidal? Gli anni passano»

Condividi questo articolo

Fabio Paratici

Fabio Paratici ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus

ALTA TENSIONE – Manca pochissimo al kick-off di Inter-Juventus. Fabio Paratici ha parlato così, intervistato da “Sky Sport”: «È un piacere giocare queste gare, Inter-Juventus è sempre speciale. Antonio Conte all’Inter? Grande allenatore, ha fatto la storia della Juventus anche da calciatore. Lo ringrazio ancora, è stato fondamentale, gli vogliamo bene come allenatore e come persona. Adesso, però, anche lui cercherà di fare il meglio per la sua squadra. È una partita di cartello, non per niente si chiama derby d’Italia e si affronta con la dovuta concentrazione. Arturo Vidal? Grandissimo giocatore e ha dato tanto alla Juventus, come Conte. Ma le stagioni passano e ognuno prende la sua strada. Arturo è rimasto un personaggio importante, ma anche lui farà oggi il meglio per l’Inter. Mario Mandzukic al Milan? Sono contento perché torna nel calcio che gli compete. Sapevo che sarebbe tornato in Europa, è il suo carattere ed è adatto a queste grandi squadre. Mercato? Ci guardiamo in giro, non crediamo di avere particolarmente bisogno di un attaccante. In questo momento pensiamo di avere una rosa competitiva. A livello personale, e come Juventus, ringrazio tutti gli ex. Poi la vita avanti e si cerca di cambiare perché tutto passa».