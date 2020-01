Palomino: “Inter-Atalanta, volevamo vincere! Contro Lukaku Ã¨ stata dura”

Palomino: “Inter-Atalanta, volevamo vincere! Contro Lukaku è stata dura”

Condividi questo articolo

José Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, ieri al termine della partita giocata a San Siro contro l’Inter con il punteggio di 1-1, ai microfoni di “Dazn” ha parlato della vittoria sfumata e della forza dell’avversario. Poi ha concluso commentando il duello fisico con Romelu Lukaku.

VITTORIA SFUMATA – Palomino al termine di Inter-Atalanta si è detto comunque contento per la partita giocata ma non per il risultato finale, dato che la sua squadra è andata vicinissima alla vittoria: «Vittoria sfumata? Un peccato, potevamo vincere. È stata una partita dura, abbiamo fatto uno sforzo nel secondo tempo. Nel primo tempo volevamo trovare le misure. Stiamo bene, siamo contenti e volevamo vincere però non è facile giocare contro una grande squadra».

LUKAKU E IL SECONDO TEMPO – Poi Palomino conclude parlando del secondo tempo e in particolare del duello fisico con Romelu Lukaku: «Abbiamo preparato la partita come sempre, c’è carica giocare a San Siro contro l’Inter. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio di loro. Speriamo di continuare così perché stiamo facendo bene. Contro Lukaku è stata durissima, lui è un ottimo giocatore, è forte fisicamente».