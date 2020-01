Palomino: “Difficile contro l’Inter a San Siro. Prendiamo un punto, ma…”

Palomino – difensore dell’Atalanta -, intervistato nella Mixed Zone di San Siro, commenta il pareggio in rimonta sull’Inter. Tanti i complimenti per gli avversari, in particolar per i due attaccanti dell’Inter

TESTA ALLA PROSSIMA – Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno José Palomino dopo l’1-1 in casa dell’Inter: «È importante aver preso un punto. Prendiamo questa partita in maniera positiva. Non è facile giocare qui a casa loro contro una squadra fatta di giocatori forti. Quasi vinciamo, ma il pareggio è quello che è e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Questa è stata una partita dura. Romelu Lukaku è un giocatore di ottima qualità, fisicamente è molto forte. Anche Lautaro Martinez è di qualità, sapevamo che sarebbe stata una partita così dura contro di loro. Abbiamo perso un po’ i primi minuti del primo tempo a prendere le misure, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Speriamo di continuare così perché stiamo bene. È arrivato il pareggio ed è ciò che conta. Noi pensiamo partita per partita, vogliamo fare il meglio per mantenere la fiducia, questa è la base su cui lavoriamo». Questo il pensiero di Palomino dopo l’1-1 dell’Atalanta a San Siro.