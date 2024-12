Palladino: «Vogliamo vincere contro l’Inter. Per noi un test!»

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Inter, match previsto per stasera alle ore 18. Di seguito il suo commento.

LA SFIDA – Così Raffaele Palladino a Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Inter: «C’è grande entusiasmo, affrontiamo una squadra forte. A noi serve questo test per capire a che livello siamo. L’Inter si ferma per vedere a chi livello siamo. Si tratta di una squadra molto forte. Hanno grandi individualità, hanno giocatori che sanno risolvere la partita quando vogliono. Per noi è un confronto, vogliamo misurarci e cercare di mettere in difficoltà l’Inter per regalare una gioia ai nostri tifosi. Non mi aspettavo di essere già in vetta, ma noi siamo molto ambiziosi. Ho ringraziato i ragazzi perché ci stanno regalando una serata magica. Vogliamo coronarla con una vittoria, ma sappiamo che non sarà facile».