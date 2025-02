Palladino: «Un sogno questo risultato. Io napoletano? Guardo a noi»

Palladino in conferenza stampa ha commentato il recupero della partita tra Fiorentina e Inter. La sua analisi in sala stampa. Sul posto l’inviato di Inter-News.it.

CONFERENZA PALLADINO POST PARTITA FIORENTINA-INTER

CONFERENZA PALLADINO – Raffaele Palladino ha tenuto la conferenza stampa post Fiorentina-Inter. Ha parlato dopo Dodo.

Partita pazzesca, 5 occasioni contro zero. Com’è nata questa partita?

Un sogno questo risultato. Vittoria nata con tante difficoltà, sembrava una settimana maledetta: ho perso ieri Gudmundsson e Adli. Ma nelle difficoltà si vedono i valori umani, ringrazio i giocatori e dedichiamo questa vittoria ai tifosi e a Edoardo Bove.

Palladino, d’accordo con Dodo sulla Champions League?

Contento che i ragazzi hanno voglia di migliorarsi, abbiamo ancora tante partite: 15 di campionato e tante ancora di Conference. Deve essere un lavoro quotidiano senza abbassare la guardia, noi siamo quelli di questa sera: quelli che hanno fame e mettono in difficoltà i campioni in carica.

Stupirci ancora di Kean. Chi in lista Uefa, Palladino?

Moise è una realtà, deve continuare così. Nostro punto di riferimento, stasera fatta partita incredibile, ha tenuto botta contro tre difensori. La lista? Ero lì con lo staff e per questo ho fatto ritardo, in difficoltà mettere fuori due giocatori. Ho tempo a mezzanotte.

Palladino, cosa ha pensato quando il primo tempo termina con due gol clamorosi sbagliati. Serata più bella?

Da quando alleno in Serie A la vittoria più bella, serata magica. Un sogno stasera. A fine primo tempo alla squadra ho detto di continuare così, è stato un peccato non andare in vantaggio, ma la squadra doveva sfruttare tutte le transizioni possibili.

L’idea di intasare le fasce ha funzionato, un rischio riproporre di nuovo il canovaccio tattico lunedì?

Stasera mi godo la serata e da domani pensiamo al piano gara. Stasera scelte forzate, ringrazio i giocatori adattati, da Parisi a Dodo, fino a Pongracic e Richardson. Ci penserò al piano gara, avrò a disposizione i nuovi arrivi. A San Siro l’avversario avrà più voglia di batterci, ma andremo lì per fare la nostra partita.

Palladino, come si spiega il cambio di atteggiamento?

Abbiamo attraverso difficoltà anche al livello di cose che ci giravano un po’ male, oggi eravamo più squadra, noi siamo quelli. Non dobbiamo perdere questa unità e questo senso di appartenenza, abbiamo capito cose che non dovevamo fare.

Da napoletano ha indirizzato il campionato?

Penso che la Fiorentina abbia fatto una grande partita, non guardo lì in alto, ma solo la nostra posizione. L’obiettivo era cercare di fare punti.

Contento, Palladino, di vedere una squadra che ha corso sempre e senza cambi?

Abbiamo caricato molto in queste settimane, non eravamo calati fisicamente. Sui punti l’obiettivo è farne di più rispetto al girone di andata.