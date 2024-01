Palladino: «Senza il Var l’avremmo riaperta! Ma complimenti Inter»

Palladino è stato intercettato da Dazn dopo Monza-Inter. Le sue parole al termine della partita valida per la ventesima giornata di Serie A e giocata al Brianteo.

COMPLIMENTI − Palladino commenta la sconfitta: «Complimenti ad una grande squadra, che ha approcciato da grande squadra. Ci hanno messi in difficoltà nei primi 20′, volevano vincere e lo hanno dimostrato in campo. Noi poco reattivi, qualche giocatore sottotono, ma merito agli avversari. Mi è piaciuto lo spirito della squadra dopo il 2-0, abbiamo cercato di riaprirla. Senza il Var avremmo riaperto la partita, ma avendolo dobbiamo utilizzarlo. Prese troppe ripartenze nella ripresa, l’Inter gioca in transizione. La squadra però ha provato a giocare, non dobbiamo fare nessun dramma. Il nostro campionato non è vincere contro l’Inter, siamo i primi della classifica di destra e vogliamo vincere il nostro scudetto».

MIGLIORARE − Ancora Palladino si esprime: «Di sicuro andare sotto è un dato che non ci fa piacere, soprattutto se vai sotto contro le grandi squadre. Vogliamo migliorare questo aspetto, diventa complicato difenderla. Sarà compito mio cercare di trovare la chiave giusta. La squadra deve crescere, io sono l’allenatore che però deve migliorare la mentalità e il livello della squadra. Non è semplice giocartela con le squadre della parte sinistra della classifica. Col nostro spirito cerchiamo sempre di giocarcela, giochiamo col 4-2-3-1 o col 3-4-3. Le squadre avversarie ci studiano e ci rispettano. Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, poi capita come oggi che perdi in maniera brutta, perché prendere 5 gol è la prima volta che ci succede. Ma serve equilibrio, già dentro lo spogliatoio abbiamo resettato. Ora testa a Empoli.».