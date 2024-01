Palladino: «Possiamo mettere in difficoltà l’Inter! Serve prestazione»

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Monza-Inter. Palladino, tecnico dei brianzoli, ha parlato così nel corso del pre-partita di Sky Sport

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Palladino: «Serve fare la prestazione, quello che abbiamo sempre fatto nel nostro percorso sin dall’anno scorso. Dare continuità quando si affrontano queste corazzate. Sappiamo che l’Inter è molto forte, sia in campo che in panchina. Mi interessa la mentalità della squadra, che vada in campo difendendo bene e attaccando bene. Possiamo mettere in difficoltà l’Inter. Gagliardini centrale di difesa? È nata come emergenza, soprattutto a Napoli con tre difensori fuori. Roberto è un ragazzo intelligentissimo, grande esperienza, può giocare ovunque. Mi ha convinto lui con le prestazioni. Ho voluto confermare la formazione di Frosinone, abbiamo trovato i giusti automatismi. Ovvio che non è un difensore ma in settimana mi ha dato risposte: in panchina abbiamo Izzo e Pablo Marì che possono subentrare. Valentin Carboni? Ci deve essere la crescita da parte di tutti. Valentin sta crescendo, Colpani lo vedo in ripresa. Ha avuto un momento di flessione, ma a Frosinone si è ripreso. In settimana si è allenato bene, sono convinto che farà una bella gara. Dalla panchina abbiamo ottimi giocatori che possono entrare bene»