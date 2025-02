Palladino: «Orgoglioso della Fiorentina. Pallone uscito? Rammarico. Bisogna migliorare!»

Raffaele Palladino ha parlato al termine di Inter-Fiorentina, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Raffaele Palladino si è così espresso a DAZN nel post-partita di Inter-Fiorentina, sfida vinta dai nerazzurri per 2-1: «Rifarei le stesse scelte per la prestazione di giovedì, dato che io do grande importanza alla meritocrazia. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo tenuto testa a una grande squadra che lotterà per lo scudetto fino all’ultima giornata. Usciamo a testa alta, ma c’è un rammarico sull’errore che ha portato al calcio d’angolo: a mio avviso, quella è una cosa su cui bisogna migliorare».

NUOVI ARRIVI – Palladino ha proseguito esprimendosi sui nuovi innesti di gennaio: «Ho un materiale tecnico, umano e fisico importante. La squadra è migliorata sotto tanti aspetti, ora il mio compito è quello di inserire gradualmente i nuovi arrivati. Si tratta di ragazzi molto applicati, stanno già capendo come inserirsi all’interno di un gruppo ottimo. Potranno fare molto bene da qui al termine del campionato. Zaniolo può giocare esterno, sotto punta, nasce mezzala. Io lo conosco molto bene, ho giocato con suo padre e l’ho seguito nel suo percorso. All’occorrenza può fare anche la prima punta, per cui credo ci possa dare una grande mano».

Palladino sulla questione rigoristi alla Fiorentina

IL COMMENTO – Infine Palladino sulla scelta di far tirare il rigore a Rolando Mandragora: «Lascio libertà ai miei calciatori. Abbiamo tanti rigoristi bravi, come Kean, Beltràn, Gudmundsson, Mandragora. Mi fa piacere che tra loro siano altruisti, come successo oggi. Importante è pensare sempre al gruppo».