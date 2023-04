Palladino: «Inter temibile, ma sarebbe bello salvarsi a San Siro!»

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro: l’obiettivo è conquistare la salvezza.

L’Inter può arrivare stanca dalla trasferta europea?

L’Inter è sempre temibile, ha grandi campioni e una rosa ampia. Hanno speso tanto in Champions League e in generale, però Inzaghi ha tante scelte da mettere in campo. Li troveremo belli carichi dopo il Benfica. Noi ce la vogliamo giocare con tutti, abbiamo un gruppo di grandi uomini e ottimi ragazzi. Domani giochiamo in un grande stadio, mi piacerebbe consolidare l’obiettivo salvezza a San Siro.

Che partita è stata all’andata?

All’andata nel primo tempo eravamo bassi e non ci avevano fatto giocare come volevamo, domani invece dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio, ce la possiamo giocare con tutti. Sento che i ragazzi vogliono fare bene.

Che ne pensa delle parole dell’agente di Cragno?

Gli agenti fanno il proprio lavoro. A me interessa quello che Alessio dà tutti i giorni al Monza, è un grande professionista e ha accettato il ruolo di secondo portiere con grande umiltà nonostante non gli sia mai capitato in carriera.

Nelle ultime gare, abbiamo vinto un Sensi in crescita.

Stefano dopo l’infortunio al perone è rimasto fuori una sola volta, dopo di che ha sempre giocato ed è fondamentale per noi, con una giocata riesce a fare la differenza.

I tifosi brianzoli sono un fattore.

Ogni settimana mi informo sempre sul numero degli spettatori, è fondamentale per la crescita della squadra. Lunedì sarà il mio compleanno ma non mi aspetto nessun regalo, spero facciano una grande prestazione, ogni giorno danno davvero tutto.