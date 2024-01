Palladino: «Inter? Poche volte vista una squadra così! Speravo altro»

Palladino ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita al termine di Monza-Inter. Queste le dichiarazioni dell’allenatore di casa, raccolte dall’inviato di Inter-News.it all’U-Power Stadium.

Due espulsioni di fila: il motivo di questa?

Non ho detto nulla. Evidentemente in questo momento non puoi parlare né chiedere spiegazioni, la prossima volta starò zitto.

L’Inter dopo venti minuti poteva essere già avanti di tre o quattro.

Era la nostra speranza che non fosse al meglio, ma dobbiamo fare i complimenti all’Inter. Volevano vincere, oggi si percepiva. A me è piaciuto lo spirito della squadra, potevamo crollare e non siamo crollati. Eravamo andati sull’1-2 e il VAR, che c’è e va utilizzato, ci ha penalizzato in questo così come il rigore. Ma detto questo va dato grande merito all’Inter. Nel secondo tempo siamo anche partiti bene, mi è dispiaciuto prendere tante ripartenze. Si è incanalata la partita come loro volevano, ma non dobbiamo fare drammi. Stiamo tranquilli, continuiamo a lavorare e non dimentichiamoci che siamo primi in classifica nella parte destra. Vogliamo rimanerci, ma non sarà facile.

Palladino, perché non gioca Izzo?

Si è portato un fastidio al ginocchio tutta la scorsa settimana, in questa meglio. Ma passando alla difesa a quattro con Pablo Marì non potevo farlo entrare. Contiamo comunque di riaverlo al 100%.

Inter che è sembrata stratosferica, ma un Monza che forse doveva dare qualcosa di più. Un problema questi approcci della vostra squadra?

Assolutamente. Sull’approccio alla partita è un aspetto che dipende da me, non è una cosa semplice su cui lavorare ma è un dato su cui riflettere. Andando sotto non è semplice riprendere le grandi squadre: se l’Inter si mette dietro e riparte è complicato, ha giocatori di qualità che fanno male. Per quanto riguarda giocare meglio sicuramente nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, con tanti giocatori sottotono. Mi aspettavo di più, ma merito agli avversari: poche volte ho visto una squadra così forte e attrezzata. Questa è una corazzata, che lotterà fino alla fine per lo scudetto.

Palladino, cosa si può migliorare?

Non è tutto da buttare. Intanto direi che la squadra non è mai calata, non abbiamo mai perso l’identità e abbiamo sempre provato a giocare. Non abbiamo mai perso identità di gioco, poi siamo stati sterili e potevamo fare meglio a livello tecnico. Gli aspetti li analizzeremo, ma di sicuro porto tante cose a casa: la prestazione di Valentin Carboni, di Sorrentino. L’aspetto dove dobbiamo lavorare bene è che dobbiamo curare di più i dettagli, per non partire già in svantaggio.

Le due sconfitte del Monza contro le due lepri del campionato sembrano lo specchio del campionato. Chi vincerà lo scudetto?

Non lo so. Credo che Inter e Juventus siano le squadre più forti, se parliamo di completezza di rosa credo che l’Inter abbia un organico completo con giocatori di grandissima qualità. Di sicuro vedere un’Inter così stasera ha impressionato, per qualità e approccio delle partite. Se le approcciano così vinceranno lo scudetto.

Perché niente Colombo dal 1’?

Abbiamo dato continuità alle prestazioni di Napoli e Frosinone, dove avevamo fatto quattro punti. Credevamo di poter fare male all’Inter, poi loro hanno vinto tutti i duelli. Non è il singolo giocatore che poteva fare la differenza, c’era bisogno di tutta la squadra che supportasse l’attacco.1qa