Palladino lamenta: «Gol Inter? Errore può succedere ma questo clamoroso»

Inter-Fiorentina termina 2-1 in favore dei nerazzurri. Al termine della ventiquattresima gara di Serie A, Raffaele Palladino risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Le parole di Palladino nella conferenza stampa post Inter-Fiorentina

Non pensa che forse i cambi sono stati un po’ tardivi?

Ho scelto così perché quelli che stavano giocando stavano facendo bene. Quando poi siamo passati in svantaggio ho preferito fare i cambi. Sicuramente sono scelte che vedo al momento. Però sia quelli che hanno giocato dall’inizio che quelli che sono subentrati hanno fatto un’ottima partita.

Ha colpito l’assenza di proteste da parte della Fiorentina prima del corner. Come mai Palladino?

È vero che non abbiamo protestato, perché è quello che dico sempre ai miei ragazzi. Gli arbitri vanno lasciati tranquilli anche di sbagliare. Ma qui non c’entra l’arbitro. Può succedere che ci sia un errore, come io sbaglio i cambi e la formazione può succedere che sbaglino anche gli arbitri e i guardalinee. Ma qui si parla proprio di un errore oggettivo, è troppo grave e il protocollo deve per forza cambiare. Io non accetto che la palla esca di venti-trenta centimetri e si determini un risultato. Questo è un gol troppo clamoroso. Sulle trattenute sono d’accordo, sulle cose non oggettive. Ma questa è una cosa troppo oggettiva e troppo chiara. Bisogna migliorare per forza questa cosa.

Ha fatto due piani gara, c’è stata un po’ di mancanza di coraggio da parte di qualche giocatore?

Probabilmente nel primo tempo sulla riconquista palla dovevamo essere un po’ più bravi nel pulire il gioco e nell’andare in transizione. Avevamo una squadra che veniva anche forte nei duelli, ci ha sporcato tante giocate. . Giocavamo contro una squadra molto forte, ovviamente figli della partita di giovedì sono stati bravi. Su questo ci hanno messo un po’ in difficoltà però ce la siamo giocata a visto aperto. Anche nel secondo tempo siamo andati uomo contro uomo a tutto campo. La squadra è stata brava sia a fare una che l’altra frase.

Palladino, l’arbitro o il guardalinee vi ha detto qualcosa?

No, ci ha detto che non può intervenire. Loro giustamente si attendono al protocollo e noi dobbiamo stare in silenzio e accettarlo. Io dico che se il VAR migliora il calcio deve migliorarlo. Non deve poi arrivare a fine gara in cui diciamo sempre che c’era l’errore e si poteva fare qualcosa. Sulle cose oggettive bisogna fare qualcosa

Gudmundsson può fare anche la prima punta?

È un’idea che può essere utilizzabile visto che Kean è squalificato. Lo può fare anche Zaniolo e anche Beltran. Abbiamo giocatori che possono giocare in quella posizione. In settimana ci lavoreremo e poi sceglierò.

Perché la stessa formazione di giovedì?

L’ho fatto per meritocrazia. Io do molta importanza alla meritocrazia. Credo che quelli che hanno giocato hanno fatto di un nuovo un’altra grande prestazione.

Palladino, questi risultati contro l’Inter aumentano l’autostima?

Aumenta la nostra autostima e consapevolezza ma non ci deve assolutamente spostare la mentalità. Dev’essere sempre quella di squadra 8umile, che sappia difendere e cambiare. Oggi mi è piaciuto questo essere camaleontici. Stiamo facendo un ottimo lavoro e adesso c’è una seconda parte da affrontare, con nuovi arrivi. Ho buone sensazioni su questa nuova parte di stagione.