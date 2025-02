Palladino: «Fiorentina-Inter serata perfetta! Grandi valori umani»

La Fiorentina non poteva giocare meglio di come ha fatto con l’Inter con i pochi giocatori a disposizione. Raffaele Palladino si complimenta con i suoi su Rai Radio 1.

SUPERIORI – La Fiorentina non ha lasciato nemmeno le briciole all’Inter nella notte del Franchi. Il 3-0 è giusto e racconta dell’atteggiamento dei nerazzurri, che non sono mai stati in partita. Raffaele Palladino lascia invece le luci dei riflettori ai suoi giocatori: «Questa è stata una serata perfetta, una serata magica. Voglio ringraziare i ragazzi, è tutto molto bello. Abbiamo preparato la partita con tantissime difficoltà, eravamo in pochi. Si sono visti però i valori umani di questo gruppo».