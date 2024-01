Palladino: «Complimenti Inter, poche volte visto questa forza e spirito»

Il Monza non riesce a contrastare la potenza dell’Inter, che stra-vince nella prima trasferta del 2024. Raffaele Palladino riconosce la forza dell’avversario.

COMPLIMENTI – Sorride l’Inter di Simone Inzaghi, molto meno il Monza di Raffaele Palladino. Dopo la sconfitta l’allenatore dei biancorossi, intercettato da Sky Sport 24, dichiara: «Complimenti all’Inter, poche volte ho visto affrontare una partita con questa forza e spirito. Hanno questa fisicità, intensità e aggressività che non ci ha permesso di giocare. Siamo comunque rimasti in gara. Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Siamo andati sul 2-1 senza il VAR potevamo anche riaprila. Però lo strumento va utilizzato e lo accettiamo. Però vanno fatti i complimenti a una grande squadra per la prestazione.

ANALISI – Palladino continua: «Dobbiamo avere equilibrio, stiamo facendo un grande campionato. Siamo in perfetta sintonia con società e tifosi. Siamo i primi in classifica della parte destra e il nostro scudetto è quello. Vorremo restare lì. Rimane che abbiamo perso una partita con una grande squadra. La dobbiamo analizzare perché sicuramente ci sono stati degli errori. Con quelle della nostra portata non abbiamo mai perso e noi dobbiamo cercare di fare bene sia con quelle della nostra portata che con quelle più forti. Tanti gol subiti nei primi minuti? Sto cercando in tutti i modi di trovare una soluzione e un rimedio. Però è compito mio e non dipende dai ragazzi».

ESPULSIONE – Sul rosso ricevuto Palladino dichiara: «Da quando ho iniziato questo lavoro ho promesso di non criticare gli arbitri. Cosa che non ho mai fatto. Anche oggi ho parlato con il quarto uomo con rispetto. Ho solo chiesto una spiegazione sul fallo di Gagliardini dal quale abbiamo preso una ripartenza. E sono stato comunque cacciato via. Mi dispiace, se c’è questo trend che ogni volta che gli si dice qualcosa si viene espulsi è un peccato. Perché io parlo sempre con educazione.

MERCATO – Palladino termina così: «Mi aspettavo che qualche giocatore potesse dare qualcosa in più. Cerco di dare sempre mentalità vincente alla squadra. Contro queste grandi squadra dobbiamo fare qualcosa in più e curare anche i dettagli. Ma io oggi davvero devo fare i complimenti all’Inter. Manca qualcosa in attacco? Cerchiamo di lavorare attaccando gli spazi. Sotto punta con addirittura tre nel secondo tempo. Abbiamo cercato di aprire le loro maglie. Noi alla prima punta chiediamo di fare riferimento per i due trequartisti, cercare di difendere palla spalle alla porta, di attaccare l’area. Qualche gol di manca però in questo momento sta giocando uno che non è proprio una prima punta. Al di là di questo tutti quanti dobbiamo essere consapevoli che davanti dobbiamo migliorare qualcosa e dobbiamo essere più bravi a concretizzare di più».