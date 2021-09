Palkin (CEO Shakhtar): «Ho preferito l’Inter al Real Madrid! Gran crescita»

Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai canali ufficiali della società ucraina a due giorni dalla partita di Champions League contro l’Inter. Il dirigente ritiene che i nerazzurri abbiano mostrato un livello superiore rispetto al Real Madrid.

LE AVVERSARIE – Serhiy Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, giudica il prossimo avversario degli ucraini: «È difficile valutare l’Inter in base alle partite precedenti. Ha venduto Romelu Lukaku, ma ha poi preso un paio di grandi giocatori. L’ho vista contro il Real Madrid: pur avendo perso, poteva tranquillamente segnare due gol nel primo tempo. L’Inter si è mostrata molto bene, paragonandola al Real Madrid che è la stessa coppia della scorsa stagione mi è piaciuta molto di più. Credo che, al momento, sia meglio in termini di gioco: ha migliorato in maniera significativa e mostrato un gran calcio».

Fonte: shakhtar.com