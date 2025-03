Paixao detta la linea: «Feyenoord farà questo per superare il turno!»

Igor Paixao si è espresso a pochi giorni dal match, tra il Feyenoord e l’Inter, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

IL COMMENTO – Igor Paixao ha parlato a Ziggo Sport in vista della sfida di Champions League tra il Feyenoord e l’Inter. Il calciatore brasiliano ha innanzitutto elogiato il nuovo tecnico della sua compagine, sottolineandone le doti: «Van Persie è un uomo molto determinato riguardo ciò che vuole. È molto entusiasta e vuole sempre di più. Abbiamo anche il potenziale per farlo accadere, essendo una formazione adatta a lui».

LE DICHIARAZIONI – Paixao ha poi proseguito: «È un bravo allenatore, come dimostrato all’Heerenveen. Noi dobbiamo adattarci al suo piano tattico il più rapidamente possibile. Dobbiamo prestare molta attenzione alle sue richieste, così da essere ben sintonizzati l’uno con l’altro. In questo modo possiamo puntare ad avere successo, avanzando in Eredivisie e nella fase a eliminazione diretta della Champions League».