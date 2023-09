Oyarzabal: «Poco da dire sull’Inter, top club! Speriamo in Kubo»

Il capitano della Real Sociedad, Oyarzabal, si è espresso sull’Inter in vista del match di stasera. L’attaccante poi punta sul compagno Kubo

LIVELLO TOP − Mikel Oyarzabal non ha dubbi sui nerazzurri: «Penso che ci sia davvero poco da dire sull’Inter e sul suo livello, tutto il mondo lo conosce, è un top club. In questo momento, poi stanno in uno stato di forma tale, che se non è la migliore squadra d’Europa, comunque è tra le migliori. Kubo? Penso che tutti abbiano visto il suo livello in campo. Noi abbiamo la fortuna di viverlo giorno per giorno, anche nella quotidianità è un bravo ragazzo, molto educato, molto spontaneo. Credo che tutto questo aiuti lo spogliatoio. Ovviamente speriamo sia pronto anche per la partita». Le sue parole su Prime Video.