Ostigard: «Inter grande squadra, queste sono le partite che mi piacciono!»

Ostigard, protagonista in Genoa-Inter, attraverso i canali ufficiali del club ha commentato la prestazione della sua squadra.

BELLA PARTITA – Ostigard ha parlato così dopo il pareggio tra Genoa e Inter: «L’Inter è una grande squadra, abbiamo fatto una bella partita. Queste sono le partite che mi piacciono: abbiamo attaccato e cercato di fare gol. Cerchiamo sempre di giocare per vincere. I tifosi del Genoa sono incredibili. Bello giocare per dei tifosi così, giocare per loro è qualcosa di incredibile».

