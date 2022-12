Osimhen ricorda l’ultimo Inter-Napoli: «Infortunio da rischio della vita!»

Osihmen ha segnato nove gol in undici presenze in questa Serie A, capocannoniere alla sosta pur avendo saltato un mese e mezzo. In vista di Inter-Napoli, l’attaccante nigeriano ricorda l’infortunio nell’ultima partita.

PROBLEMA FISICO – Victor Osimhen, da quando è al Napoli, ha dovuto superare diversi problemi fisici. Uno pesante due anni fa alla spalla, l’altro nell’ultimo Inter-Napoli del 21 novembre 2021: in un fortuito scontro con Milan Skriniar subì fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Osimhen, intervistato da OmaSportsTV, ricorda quei momenti: «Sto giocando per uno dei club più grandi d’Europa in uno dei migliori campionati d’Europa. Ho vinto dei premi personali, come quello di miglior giovane: lo ritengo un gran traguardo visto che sono andato incontro a molti infortuni che potevano mettermi la vita a rischio. Ma sono tornato al meglio e sto facendo bene, ringrazio Dio ogni mattina per questo. Ritengo di aver avuto successo contro qualsiasi pronostico, vedi chi mi dava per finito quando fui rifiutato in Belgio».