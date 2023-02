Orsolini: «Vittoria memorabile. Data dimostrazione della nostra forza!»

Orsolini è stato intercettato dopo Bologna-Inter da Sky Sport. Le sue parole dopo la rete decisiva. L’attaccante ritiene la sua squadra forte e consapevole

CONTENTO − Orsolini sulla vittoria al Dall’Ara: «Sono contento per me, per la squadra, per la gente. Una giornata fantastica, quasi memorabile quantomeno per me. Godiamoci il momento perché è un qualcosa che aspettavamo da tanto. Grossa soddisfazione sia personale che collettiva, ce la possiamo giocare con tutti. Oggi data dimostrazione della nostra forza. Compenso per tutti questi tifosi».