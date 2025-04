Orsolini: «Finale folle, la rovesciata la sbaglio nove volte su dieci»

Riccardo Orsolini ha commentato su Dazn brevemente il gol segnato in rovesciata contro l’Inter. Il giocatore è stato decisivo per il suo Bologna.

ROVESCIATA – Riccardo Orsolini ammette una dura verità: «Non so che ci manca. Finale folle. Il sogno ci ossessiona in questa seconda parte di stagione, deve rimanere tale e dobbiamo continuare con questo entusiasmo. Siamo stati in difficoltà contro una squadra così forte come l’Inter. Il gol? Non lo so, ero in una posizione arretrata rispetto al terzino. Mi sono coordinato appena è passata la palla, poi nove volte su dieci sbaglio e stavolta è andata bene. Sono contento per l’importanza del gol e dei tre punti, questa è la cosa importante. Spero di aver fatto un regalo alla piazza. Io so che il mister ogni tanto qualcosa cucina, oggi ha cucinato bene. Mi dispiace sia stato cacciato, va bene così. Se succede questo va benissimo però. Loro credono fortemente alla Champions, noi dobbiamo lavorare».