Orsolini: «Commosso e senza voce. Comunque complimenti all’Inter!»

Riccardo Orsolini si è pronunciato al termine di Bologna-Inter, sfida conclusasi con il punteggio di 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Riccardo Orsolini ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Bologna-Inter: «Mamma mia, venivamo da una partita non bella a Bergamo. Avevamo fatto un passettino indietro rispetto al percorso fatto precedentemente, ci trovavamo di fronte una squadra che si presenta da sola. Questa vittoria vale doppio perché può costruire quei mattoncini per realizzare un sogno che non voglio dire. Oggi serviva un colpo, una giocata: è andata bene che è capitata a me. Farlo contro una squadra che è in formissima, che ha una rosa veramente incredibile, mi rende strafelice e commosso. Non ho più la voce perché ho urlato come un forsennato. Sono fiero dei ragazzi e del percorso che stiamo facendo».

Orsolini plaude all’Inter dopo la partita col Bologna

SUI NERAZZURRI – Orsolini ha poi proseguito: «Volevo fare i complimenti all’Inter perché, nonostante tutti gli impegni, è venuta qui giocando con la sua solita intensità».