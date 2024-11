Orban dopo il KO con l’Inter: «Dura se vai sotto 1-0 contro italiana»

Il difensore del Lipsia Orban ha detto la sua sulla partita tra Inter e Lipsia, partita finita 1-0 a San Siro. Il capitano sottolinea anche la solidità dei nerazzurri.

PARTITA COMPLICATA – A parlare dopo Inter-Lipsia, oltre al tecnico Marco Rose, ci ha pensato pure il capitano Willi Orban. Il difensore ungherese ha commentato in questo modo la sconfitta di San Siro: «È stato un compito difficile. Quando arrivi qui dopo quattro sconfitte, è chiaro che la squadra non trasuda fiducia. Abbiamo lottato per entrare in partita. I nostri avversari erano pericolosi sui calci piazzati, ma li abbiamo gestiti bene per la maggior parte del tempo. Siamo stati in partita fino al fischio finale, ma è dura quando sei sotto 1-0 contro una squadra italiana. Al momento stiamo lottando per creare occasioni nette».

Orban chiama a raccolta i suoi dopo l’Inter: il Lipsia deve reagire!

REAZIONE – Orban ci mette anche qualcosa di positivo dalla trasferta di San Siro contro l’Inter. Il capitano ora vuole una reazione immediata da parte dei suoi compagni per uscire da questa crisi di risultati: «Abbiamo parlato molto dopo la partita con l’Hoffenheim. Penso che si possano vedere dei miglioramenti. È stato un piccolo passo nella giusta direzione, anche se non è stato il risultato giusto. Supereremo questo periodo insieme!».