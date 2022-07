Openda: «Lens-Inter atmosfera incredibile? Gol, è il mio compito»

Lois Openda, autore dell’unico gol del Lens, intervistato da Bein Sport dopo l’amichevole vinta 1-0 contro l’Inter ha parlato del suo gol.

AUTORE DEL GOL – Openda, attaccante del Lens protagonista con un gol in amichevole contro l’Inter, ha parlato così dopo la partita: «Lo stadio qui è incredibile, è come stare in famiglia. Abbiamo un obiettivo chiaro. Mio gol oggi? Il mio compito è fare l’attaccante e in quanto tale dobbiamo accontentare il club e i tifosi. Problema al ginocchio? Ho ricevuto una botte dal difensore ma non è stato niente di grave, il tiro è andato comunque a buon fine».