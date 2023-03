Onana: «Siamo l’Inter, una grande squadra! Motivazione extra»

Onana è fra i titolari scelti da Inzaghi per Porto-Inter di stasera. Dall’Estadio do Dragao il portiere ha dato un giudizio su cosa fare per passare il fondamentale ritorno degli ottavi di Champions League.

QUALIFICARCI! – André Onana parla in vista di Porto-Inter: «Mi sento molto bene. Sfidiamo un buon rivale però siamo l’Inter: l’abbiamo dimostrato all’andata, dobbiamo continuare su quanto fatto. Dobbiamo avere coraggio e personalità, ma sono convinto che riusciremo a dimostrarlo. Siamo l’Inter, una grande squadra: sappiamo dell’importanza di questa partita. L’abbiamo dimostrato in passato e vogliamo farlo anche oggi. Sono tranquillo, ho visto come si sono allenati i miei compagni e oggi è il momento di far vedere che siamo preparati. È una motivazione extra poter entrare nella storia di questo grande club. Sono certo che quelli con più esperienza in questa competizione faranno una grande partita: dobbiamo essere molto forti mentalmente e dimostrare grande carattere».