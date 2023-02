Onana: «Se facciamo quello che sappiamo non ci sono possibilità»

Onana sarà ovviamente titolare nel derby Inter-Milan di stasera, sua prima volta in Serie A (vedi formazioni). A poco dal via della stracittadina il portiere l’ha presentata a Inter TV.

C’È DA VINCERE! – André Onana presenta Inter-Milan: «L’allenatore sa meglio di me come preparare questa partita. Siamo pronti, ho grande fiducia e dobbiamo fare quello che sappiamo fare per uscire col risultato che vogliamo. Loro me li aspetto al meglio come al solito, ma l’importante siamo noi: se facciamo quello che sappiamo possiamo fare bene e vincere, senza altre possibilità».