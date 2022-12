Onana: «Penso solo all’Inter. Siamo forti e possiamo ambire a tutto!»

André Onana è intervenuto nel post-partita di Sassuolo-Inter. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal portiere nerazzurro ai microfoni di Sky Sport 24 dopo l’amichevole di Reggio Emilia.

AMBIZIONI – André Onana è intervenuto nel post-partita di Sassuolo-Inter. Così ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dell’ultima amichevole nerazzurra: «Abbiamo fatto una buona partita, giocando contro una grandissima squadra. Per noi era importante vincere. Abbiamo molto fiducia in noi perché abbiamo dimostrato di saper fare qualsiasi cosa. Un esempio è quello che abbiamo fatto contro il Barcellona, eliminandolo dalla UEFA Champions League. L’addio al Camerun? Come ho detto nel post pubblicato sui social sono molto contento di stare all’Inter e voglio pensare solo al mio club. Rimarrò sempre un sostenitore del Camerun ma ora voglio avere la testa libera e pensare a vincere tutti i titoli possibili. Perché l’Inter è una squadra forte, che può ambire a questi traguardi. Un mio idolo in porta? Ho osservato tantissimi portieri nella sua vita, tra cui anche Julio Cesar. Ho avuto la fortuna di parlarci e lo ammiro. Però il ruolo del portiere è cambiato così tanto negli anni che adesso è molto diverso. Adesso gli si chiede cose diverse tecnicamente, come giocare con i piedi. Per cui io guardo e studio tutti. Con Samir Handanovic ho un grandissimo rapporto, ma non serve che sia io a parlare di lui. Rimanere undici anni in un grande club come ha fatto lui significa che è una leggenda. Mi aiuta tanto anche nello spogliatoio e c’è una buona chimica tra noi».